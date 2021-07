"Faccia da porca". Il dramma di Sandra Milo, umiliata in pubblico: ciò che non ha mai superato (Di domenica 18 luglio 2021) Sandra Milo senza freni. La diva della Dolce vita romana, una donna formidabile che è stata premiata ai David di Donatello, svela un particolare fino ad ora segreto e legato al passato. Stavolta, la Sandra nazionale si confessa al settimanale Mio raccontando un aneddoto sulla sua storia d'amore con Federico Fellini. “Me lo disse davanti a tutti. Ho vissuto quel momento malissimo. Mi chiese di fare la Faccia da porca”, racconta la Milo. "Erano altri tempi, non erano frequenti queste affermazioni volgari. Ero in imbarazzo, non sapevo cosa fare, me lo disse davanti a tutti, mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021)senza freni. La diva della Dolce vita romana, una donna formidabile che è stata premiata ai David di Donatello, svela un particolare fino ad ora segreto e legato al passato. Stavolta, lanazionale si confessa al settimanale Mio raccontando un aneddoto sulla sua storia d'amore con Federico Fellini. “Me lo disse davanti a tutti. Ho vissuto quel momento malissimo. Mi chiese di fare lada”, racconta la. "Erano altri tempi, non erano frequenti queste affermazioni volgari. Ero in imbarazzo, non sapevo cosa fare, me lo disse davanti a tutti, mi ...

