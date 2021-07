F1: Silverstone; Verstappen al centro medico dopo incidente (Di domenica 18 luglio 2021) Max Verstappen, visibilmente scosso e leggermente zoppicante, è stato accompagnato in ambulanza al centro medico del circuito di Silvesrtone per verificare le sue condizioni di salute dopo l'incidente ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) Max, visibilmente scosso e leggermente zoppicante, è stato accompagnato in ambulanza aldel circuito di Silvesrtone per verificare le sue condizioni di salutel'...

Agenzia_Ansa : FLASH | F1: partenza show a Silverstone, Verstappen fuori e stop gara. Hamilton sperona olandese, Ferrari Leclerc in testa. #ANSA - repubblica : ?? F1. Ripreso il Gp di Silverstone, interrotto dopo l'incidente Verstappen-Hamilton. Leclerc riparte al comando - Geleo01 : RT @Corriere: Incidente Verstappen-Hamilton: la dinamica e le foto dello scontro tra i due piloti a Silverstone - dinoadduci : Hamilton centra Verstappen: incidente sotto investigazione a Silverstone - kingbbizzlee : RT @trash33: Stai a vedere che ora la colpa è di Verstappen. #Hamilton non aveva spazio e in quella situazione doveva mollare il pedale pr… -