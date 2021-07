F1 | Mattia Binotto | “Peccato per il sorpasso | Leclerc bravissimo Siamo realisti L’incidente? Penalità giusta”

(Di domenica 18 luglio 2021) La Ferrari è stata eccellente protagonista nel GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Silverstone. Charlesha conquistato una splendido secondo posto su una pista sulla carta ampiamente sfavorevole, dopo aver comandato a lungo la corsa e aver accarezzato quello che sarebbe stato un clamoroso successo. Il monegasco, infatti, è balzato in testa dopoin avvio tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, poi è scattato dalla pole position dopo la bandiera rossa ed è rimasto in prima posizione fino a due giri dal termine, quando ha subito ildal ...

Advertising

sportface2016 : #F1 #BritishGP, le parole di Mattia #Binotto - DANIELEALOFAN : Bravissimo Binotto ad ammettere che lo scorso Gp si era evidentemente espresso male,chiarendo definitivamente che i… - CCokina12 : Fossi in Mattia Binotto domani andrei a montare il motore illegale..poi vediamo se questi della Mercedes continuano… - ianchinelo : Mattia Binotto depois desse gp: - nosoylepan : Mattia Binotto -

Ultime Notizie dalla rete : Mattia Binotto

15.40 -ai microfoni di Sky Sport F1 : 'Sognare è legittimo, ma Red Bull e Mercedes sono più veloci di noi come lo sono state tutto l'anno. Dobbiamo concretizzare il quarto posto come ...ORDINE D'ARRIVO DELLA QUALIFICA SPRINT (SPRINT RACE) ORARIO SPRINT RACE SU TV8 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1: 'FERRARI IN CRESCITA, DOBBIAMO SOGNARE' ...La Ferrari è stata eccellente protagonista nel GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Silverstone. Charles Leclerc ha conquistato una splendido se ...Il team principal della Ferrari applaude l'ottima prestazione della Scuderia di Maranello in una domenica in cui non ha funzionato soltanto la pistola ai box in occasione della sosta di Carlos Sainz ...