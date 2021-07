F1, Lewis Hamilton: l’aggressività paga. Penalità ininfluente e Mondiale riaperto (Di domenica 18 luglio 2021) Quando una curva cambia la storia di una gara, di un campionato e, perchè no, anche di una stagione. Lewis Hamilton oggi è stato protagonista ben due volte alla curva Copse nel corso del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Nella prima occasione il “Re Nero” si è reso protagonista dell’ormai celebre contatto con Max Verstappen, mentre nella seconda ha superato in maniera inesorabile Charles Leclerc, per andare a conquistare questo importantissimo successo. Importantissimo per diversi motivi. Non tanto perchè si tratta del numero 99 della carriera del pilota inglese, e nemmeno perchè è l’ottavo ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Quando una curva cambia la storia di una gara, di un campionato e, perchè no, anche di una stagione.oggi è stato protagonista ben due volte alla curva Copse nel corso del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento deldi Formula Uno 2021. Nella prima occasione il “Re Nero” si è reso protagonista dell’ormai celebre contatto con Max Verstappen, mentre nella seconda ha superato in maniera inesorabile Charles Leclerc, per andare a conquistare questo importantissimo successo. Importantissimo per diversi motivi. Non tanto perchè si tratta del numero 99 della carriera del pilota inglese, e nemmeno perchè è l’ottavo ...

