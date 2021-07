F1, la miglior Ferrari del 2021 a Silverstone. SF21 in crescita, pur senza aggiornamenti (Di domenica 18 luglio 2021) Alzi la mano chi avrebbe potuto pensare che la Ferrari a Silverstone (Gran Bretagna) avrebbe potuto spingersi a tanto. Il secondo e sesto posto del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz alla vigilia sarebbero stati accolti come un trionfo. Sulla carta, infatti, si temeva che la pista britannica potesse mettere in grande difficoltà la Rossa. Una pista simile a quella di Le Castellet (Francia): curvoni veloci, rettilinei, grande impegno dell’anteriore e necessità di un grande trazione. La maggior parte di questi aspetti si pensava potessero fare difetto alla SF21 e invece per magia, soprattutto con le gomme medie, la ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Alzi la mano chi avrebbe potuto pensare che la(Gran Bretagna) avrebbe potuto spingersi a tanto. Il secondo e sesto posto del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz alla vigilia sarebbero stati accolti come un trionfo. Sulla carta, infatti, si temeva che la pista britannica potesse mettere in grande difficoltà la Rossa. Una pista simile a quella di Le Castellet (Francia): curvoni veloci, rettilinei, grande impegno dell’anteriore e necessità di un grande trazione. La maggior parte di questi aspetti si pensava potessero fare difetto allae invece per magia, soprattutto con le gomme medie, la ...

Advertising

infoitsport : Turrini a CM: 'Vittoria scandalosa di Hamilton, con 20 secondi di penalità sarebbe stata un'altra Wembley! La migli… - ifonlypeach : mi spiace sentirlo così critico con se stesso, ma penso che arrivare con mano così vicino ad una vittoria dopo quas… - Nerys__ : RT @FUnoAT: #Leclerc “Dopo Monaco, la miglior Ferrari di quest’anno. Ci sono gare in cui mostriamo il potenziale della SF21: dobbiamo capir… - adp_2904 : RT @FUnoAT: #Leclerc “Dopo Monaco, la miglior Ferrari di quest’anno. Ci sono gare in cui mostriamo il potenziale della SF21: dobbiamo capir… - FUnoAT : #Leclerc “Dopo Monaco, la miglior Ferrari di quest’anno. Ci sono gare in cui mostriamo il potenziale della SF21: do… -