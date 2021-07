F1, il Gran Premio di Silverstone sospeso subito dopo la partenza: Verstappen si scontra con Hamilton e finisce contro le barriere, Leclerc vola in testa (Di domenica 18 luglio 2021) partenza spettacolare nel Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna a Silverstone, con Max Verstappen e Lewis Hamilton ruota a ruota nelle prime curve. Un duello che vede l’olandese della Red Bull avere la peggio per un contatto con la Mercedes del campione del mondo. Quest’ultimo ha stretto il primo e il pilota della Red Bull è finito in testacoda fuori pista, sbattendo violentemente contro il muro. Il pilota è uscito dall’abitacolo con le sue gambe ma è entrata in campo l’unità medica della gara. Ne ha approfittato la Ferrari di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021)spettacolare neldi Formula 1 diBretagna a, con Maxe Lewisruota a ruota nelle prime curve. Un duello che vede l’olandese della Red Bull avere la peggio per un contatto con la Mercedes del campione del mondo. Quest’ultimo ha stretto il primo e il pilota della Red Bull è finito incoda fuori pista, sbattendo violentementeil muro. Il pilota è uscito dall’abitacolo con le sue gambe ma è entrata in campo l’unità medica della gara. Ne ha approfittato la Ferrari di ...

