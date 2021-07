F1 Gp Silverstone | la diretta della gara dalle 16

(Di domenica 18 luglio 2021) Sarà Max Verstappen a scattare dalla pole del Gp di Gran Bretagna , che per la prima volta ha assegnato punti anche nella nelle qualifiche, svoltesi come una mini -sul circuito di. ...

Advertising

SkySportF1 : ?? MAX FIRMA LA 1° QUALIFICA SPRINT ?? Super Leclerc, sfortuna Sainz I risultati ? - SkySportF1 : ? MAX FIRMA LA 1^ STORICA QUALIFICA SPRINT ?? Super Leclerc, ?? sfortuna Sainz I risultati ? - F1inGenerale_ : F1 | GP Silverstone – Segui la cronaca in diretta della gara inglese [ LIVE ] - glooit : Formula 1 in diretta, GP Gran Bretagna a Silverstone: orario gara e canale TV leggi su Gloo… - ArmandaGelsomin : RT @SkySportF1: ? MAX FIRMA LA 1^ STORICA QUALIFICA SPRINT ?? Super Leclerc, ?? sfortuna Sainz I risultati ? -

Ultime Notizie dalla rete : Silverstone diretta

... svoltesi come una mini - gara sul circuito di. Alle sue spalle del pilota della Red ... Sergio Perez Red Bull DNF * retrocesso di tre posizionidella gara dalle ore 16La medium ha affrontato bene le curve veloci e i carichi di, motivo per cui ci ... 29°C, vento NO 9 km/h, 0% probabilità di pioggia Programmazione televisiva in ItaliaSky Sport F1: ...Dopo le qualifiche sprint a scattare dalla pole sarà Verstappen, accanto Hamilton, speranza Ferrari. Segui la cronaca live del GP di Silverstone.La diretta della Formula 1 oggi per il GP Gran Bretagna a Silverstone, i risultati e i tempi dei piloti con la classifica della gara ...