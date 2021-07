F1 GP Gran Bretagna 2021 | Wolff | “Incidenti come oggi esistono da sempre | felici di aver vinto”

Advertising

borghi_claudio : 6) DIRE CHE SE CI SONO PIU' VACCINATI IL VIRUS CIRCOLA DI MENO E' UNA SCIOCCHEZZA Il massimo dei contagi in Europa… - borghi_claudio : Alla fine in Gran Bretagna hanno deciso: anche nel paese dove ti vaccinano appena respiri i minorenni verranno lasc… - TgLa7 : #Covid, Gran Bretagna: positivo al Covid19 il ministro Salute Sajid Javid. E' vaccinato, ha sintomi lievi - FormulaPassion : #F1: #Sainz frenato da un pit-stop lento nel #BritishGP - F1WEBit : #F1 Sintesi del GP di Gran Bretagna, con il commento pesantissimo di Verstappen: -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna

IL GIORNO

... "Dopo l'incidente del primo giro alla curva Copse tra Max Verstappen e Lewis Hamilton alPremio dipossiamo confermare che Max Verstappen si è allontanato dalla sua auto ed è ...... nel 1974 è entrato come tirocinante reporter nel Croydon Advertiser , del quale è diventato direttore nel 1980 quando il giornale vantava il settimanale locale più diffuso in. Nel 1981 ...... fine Carlos Sainz è stato di parola ed è riuscito ad agguantare un buon sesto posto la termine del Gran Premio di Gran Bretagna. Un risultato complessivamente molto buono per il pilota della ...E' arrivato un quarto posto per Lando Norris (McLaren) nel GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Silverstone l'alfiere del team di Woking si è dovuto accontentare di un ...