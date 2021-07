F1, GP Gran Bretagna 2021: orario d’inizio e come vedere in tv la gara (Di domenica 18 luglio 2021) Oggi domenica 18 luglio (ore 16.00) si disputa il GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. Si preannuncia una gara decisamente spettacolare ed emozionante, anche perché le temperature roventi potrebbero mescolare le carte e creare complicazioni nella gestione degli pneumatici. La griglia di partenza è stata definitiva dalla gara veloce di ieri, la Sprint Qualifying disputata sulla distanza dei 100 km. Oggi, invece, si correrà sui canonici 300 km e ne vedremo davvero delle belle. Max Verstappen scatterà dalla pole position dopo la vittoria di ieri e ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Oggi domenica 18 luglio (ore 16.00) si disputa il GP di, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. Si preannuncia unadecisamente spettacolare ed emozionante, anche perché le temperature roventi potrebbero mescolare le carte e creare complicazioni nella gestione degli pneumatici. La griglia di partenza è stata definitiva dallaveloce di ieri, la Sprint Qualifying disputata sulla distanza dei 100 km. Oggi, invece, si correrà sui canonici 300 km e ne vedremo davvero delle belle. Max Verstappen scatterà dalla pole position dopo la vittoria di ieri e ...

