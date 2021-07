F1 GP Gran Bretagna 2021, le condizioni di Verstappen: scosso e dolorante alla gamba, portato al centro medico (Di domenica 18 luglio 2021) Preoccupano le condizioni di Max Verstappen dopo il gravissimo incidente al via del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 per via di un contatto con Hamilton. Il pilota olandese della Red Bull è apparso subito molto scosso, come riferisce il team, e per alcuni problemi fisici, in particolare alla gamba a causa del bruttissimo botto contro le barriere, è stato immediatamente portato in ambulanza al centro medico. Nei prossimi minuti ulteriori informazioni. IL VIDEO DELL’INCIDENTE SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Preoccupano ledi Maxdopo il gravissimo incidente al via delPremio didi Formula 1 per via di un contatto con Hamilton. Il pilota olandese della Red Bull è apparso subito molto, come riferisce il team, e per alcuni problemi fisici, in particolarea causa del bruttissimo botto contro le barriere, è stato immediatamentein ambulanza al. Nei prossimi minuti ulteriori informazioni. IL VIDEO DELL’INCIDENTE SportFace.

