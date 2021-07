F1 GP Gran Bretagna 2021, incidente tra Hamilton e Verstappen sotto investigazione (Di domenica 18 luglio 2021) L’incidente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen è sotto investigazione da parte degli steward di gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha mandato contro le barriere il rivale della Red Bull e si anche fatto male l’olandese, rischio penalità per il britannico, così come chiesto formalmente alla Fia da parte di Horner e del box austriaco, con i padroni di casa che invece si difende. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) L’tra Lewise Maxda parte degli steward di gara delPremio didi Formula 1. Il pilota della Mercedes ha mandato contro le barriere il rivale della Red Bull e si anche fatto male l’olandese, rischio penalità per il britannico, così come chiesto formalmente alla Fia da parte di Horner e del box austriaco, con i padroni di casa che invece si difende. SportFace.

