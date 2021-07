F1 GP Gran Bretagna 2021, Horner: “Inaccettabile la manovra di Hamilton, ma sarà contento di sé” (Di domenica 18 luglio 2021) “Non doveva andare così. Verstappen ha avuto un incidente, Hamilton è sette volte campione del mondo e non dovrebbe fare manovre come quella. È Inaccettabile per un pilota, grazie al cielo Max è rimasto illeso anche se dovrà fare dei controlli in ospedale. Spero che Hamilton sia molto contento di sé stesso”. Sono queste le parole di Christian Horner, team principal della Red Bull ai microfoni di Sky Sport, sull’incidente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) “Non doveva andare così. Verstappen ha avuto un incidente,è sette volte campione del mondo e non dovrebbe fare manovre come quella. Èper un pilota, grazie al cielo Max è rimasto illeso anche se dovrà fare dei controlli in ospedale. Spero chesia moltodi sé stesso”. Sono queste le parole di Christian, team principal della Red Bull ai microfoni di Sky Sport, sull’incidente tra Lewise Max Verstappen. SportFace.

