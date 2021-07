F1 GP Gran Bretagna 2021 | Horner contro Hamilton | “100% colpa sua | non poteva passare lì Verstappen”

(Di domenica 18 luglio 2021) Scoppia la polemica al GP di Silverstone dopo il clamoroso incidente che ha coinvolto Maxe Lewis, reo di aver colpito il suo avversario durante una curva piuttosto pericolosa. Il sorpasso, tentato dal pilota inglese, è stato a dir poco scellerato e il team manager della Red Bull, Christian, ha voluto subito sottolineare il grave errore dello sfidante. “Lewis è stato protagonista – dichiara l’ex pilota britannico – di una guida folle. Chiunque conosca la pista di Silverstone sa benissimo che in quel punto non si può superare. Laè aldie ...

Prima o poi doveva accadere, è accaduto a Silverstone: incidente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen! E' successo nel primo giro del GP di, in curva 9. Verstappen era al comando dopo lo scatto dalla pole ai semafori, con Hamilton furiosamente in scia per tentare il sorpasso. In approccio della curva Copse a destra, Lewis ha ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori: Max Verstappen prende il largo! VERSO IL GP2021 La classifica Formula 1 fa sempre più pensare ...Partenza spettacolare nel Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna a Silverstone, con Max Verstappen e Lewis Hamilton ruota a ruota nelle prime curve. Una ...ROMA, 18 LUG - Partenza spettacolare nel Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna a Silverstone, con Max Verstappen e Lewis Hamilton ruota a ruota nelle prime curve. Una sfida che vede l'olandese del ...