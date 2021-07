F1 GP Gran Bretagna 2021, Binotto: “Possiamo arrivare terzi nel Mondiale” (Di domenica 18 luglio 2021) “Questa Ferrari può arrivare al 3° posto nel Mondiale, è la nostra ambizione ma il nostro obiettivo è quello di migliorare su ogni aspetto. Il terzo posto sarà il risultato del lavoro fatto”. Così Mattia Binotto, team principal della Ferrari ai microfoni di Sky Sport, rilancia le ambizioni della scuderia di Maranello. “Sognare era possibile, ma dobbiamo anche essere realisti. Doveva succedere qualcosa davanti ed è successo, anzi spero che vada tutto bene per Verstappen, ma non siamo stati alla pari con Mercedes, Hamilton era più veloce di noi. E’ un dispiacere perché è successo a due giri dalla fine, ma dopo il disastro in Francia è ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) “Questa Ferrari puòal 3° posto nel, è la nostra ambizione ma il nostro obiettivo è quello di migliorare su ogni aspetto. Il terzo posto sarà il risultato del lavoro fatto”. Così Mattia, team principal della Ferrari ai microfoni di Sky Sport, rilancia le ambizioni della scuderia di Maranello. “Sognare era possibile, ma dobbiamo anche essere realisti. Doveva succedere qualcosa davanti ed è successo, anzi spero che vada tutto bene per Verstappen, ma non siamo stati alla pari con Mercedes, Hamilton era più veloce di noi. E’ un dispiacere perché è successo a due giri dalla fine, ma dopo il disastro in Francia è ...

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Formula 1, le pagelle del GP di Gran Bretagna: vince Lewis Hamilton, ma Leclerc incanta. Fuori la Red Bull di Verstappen Queste le pagelle del Gran Premio di Gran Bretagna , decimo appuntamento del Mondiale 2021 di Formula 1. Sullo storico tracciato di Silverstone , vince in rimonta Lewis Hamilton con la Mercedes. Dietro il britannico, penalizzato di 10 ...

"Racing it's coming home ". E questa volta finsice così Charles Leclerc ha accarezzato a lungo l'idea di poter vincere il gran premio di Gran Bretagna ma alla fine si è dovuto inchinare, a tre giri dalla fine, allo strapoter della Mercedes del solito Lewis Hamilton. Il 23enne monegasco si è ritrovato al primo posto a inizio gara per ...

Gran Bretagna, restrizioni Covid addio. Ma Boris Johnson ci ricasca IL GIORNO F1, Gp Silverstone: le pagelle di Leo Turrini Silverstone (Regno Unito), 18 luglio 2021 - Emozioni a Silverstone durante il Gp di Gran Bretagna con la Ferrari di Charles Leclerc che ha fatto sperare fino all'ultimo di poter ripetere, la domenica ...

F1 | Hamilton trionfa a Silverstone: “Gara difficile. Credo di aver lasciato spazio a Verstappen” Alla fine l'ha spuntata Lewis Hamilton. L'inglese ha così vinto il Gran Premio di Gran Bretagna avendo la meglio nel finale di gara sulla Ferrari numero 16 di Charles Leclerc. Il campione del mondo in ...

