F1, Charles Leclerc: “Difficile godersi questo secondo posto così vicino al primo, abbiamo fatto però un grande lavoro” (Di domenica 18 luglio 2021) Un sorriso un po’ amaro. E’ con questo spirito che il monegasco Charles Leclerc esce dall’abitacolo della sua Ferrari al termine del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2021 di F1. Il pilota della Ferrari è giunto secondo al termine di una corsa dalle palpitanti emozioni nella quale il confronto rusticano tra Max Verstappen e Lewis Hamilton ha visto l’olandese andare a muro, con Charles bravissimo ad approfittare della situazione e a prendersi la posizione a danno di Lewis poco prima della sospensione della gara. Nuova procedura di partenza e Leclerc in pole che ha guidato poi da ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Un sorriso un po’ amaro. E’ conspirito che il monegascoesce dall’abitacolo della sua Ferrari al termine del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2021 di F1. Il pilota della Ferrari è giuntoal termine di una corsa dalle palpitanti emozioni nella quale il confronto rusticano tra Max Verstappen e Lewis Hamilton ha visto l’olandese andare a muro, conbravissimo ad approfittare della situazione e a prendersi la posizione a danno di Lewis poco prima della sospensione della gara. Nuova procedura di partenza ein pole che ha guidato poi da ...

