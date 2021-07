Eventi a Salerno | Nadia Rinaldi e Vittoriana Abate ospiti al Museo Diocesano

Advertising

AgenziaASI : Musica. Espedito De Marino e i “Cordofoni Band” ripartono da Salerno. - blus1976 : @utente819681821 Beh la valigia fatta con Paola è certamente per eventi.. Io dico to a Salerno ma magari otima fa tappa pure a ischia - artigianimperia : Ilaria Salerno alla conduzione del Festival della #Moda Maschile di #Sanremo organizzato da #Confartigianato… - salernonotizie : Al Teatro Ghirelli di Salerno e alla Fondazione Ebris gli eventi “Fuori Palazzo” - MartyRockstar : @astronautalpha sempre. Locali a Verona, Vicenza, Salerno, in Puglia, zona Lago di Garda, Torino, Lago Maggiore...… -

Ultime Notizie dalla rete : Eventi Salerno

SalernoToday

Un 'salotto' ma anche un incontro con una delle più affascinanti e professionali giornaliste di,da sempre legatissima alla sua città ,con cui ha un rapporto viscerale fatto di amore e ...Oramai asi va avanti solo con azioni di marketing e di conferenze, non esiste purtroppo ... sopratutto i B& B, ma anche per valorizzare, spettacoli, musei ecc. aiutando a far crescere ...Laboratorio dello Stretto-Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Grande attesa per il workshop “Studio sulle Cinque Dimensioni” Grande attesa per “Studio sulle Cinque Dimensioni” il workshop tenu ...StampaVolontari di ‘Voglio un mondo Pulito’ in azione lungo il litorale di via Allende a Salerno. “Ci aspettavamo di meno come totale raccolto, avevamo ingenuamente pensato che i rifiuti non fossero ...