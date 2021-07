Eutanasia legale: straordinaria risposta alla mobilitazione dei Referendum Days (Di domenica 18 luglio 2021) Sono oltre 100.000 mila le persone che ad oggi hanno firmato per il Referendum sull’Eutanasia legale. Le stime che comprendono le sottoscrizioni negli uffici comunali, fanno incrementare ulteriormente il dato di ulteriori 10.000 adesioni. Una straordinaria mobilitazione nazionale che in particolare tra il 9 e il 12 luglio scorso ha visto code per firmare negli oltre 1000 tavoli allestiti in più di 250 Comuni. Le prime 5 regioni per firme raccolte ogni 10.000 abitanti sono Valle d’Aosta (con 41,5 ogni 10.000 abitanti), Piemonte (26,0), Umbria (24,8), Emilia-Romagna (20,3), Trentino-Alto Adige (19,1). ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 18 luglio 2021) Sono oltre 100.000 mila le persone che ad oggi hanno firmato per ilsull’. Le stime che comprendono le sottoscrizioni negli uffici comunali, fanno incrementare ulteriormente il dato di ulteriori 10.000 adesioni. Unanazionale che in particolare tra il 9 e il 12 luglio scorso ha visto code per firmare negli oltre 1000 tavoli allestiti in più di 250 Comuni. Le prime 5 regioni per firme raccolte ogni 10.000 abitanti sono Valle d’Aosta (con 41,5 ogni 10.000 abitanti), Piemonte (26,0), Umbria (24,8), Emilia-Romagna (20,3), Trentino-Alto Adige (19,1). ...

Advertising

fattoquotidiano : Referendum eutanasia legale, oltre 100mila firme in un mese: “Code ai banchetti, nonostante ostruzionismo dei Comun… - infoitinterno : Reggio, negata la piazza all'iniziativa pro-eutanasia legale. «Temi antitetici ai dogmi religiosi» - perd1ndirindina : alle cose che non posso fare senza cittadinanza italiana si aggiunge la firma per l'eutanasia legale. col pensiero ci sono, se conta - PossibileV : Anche a #Verona inizia la raccolta firme per chiedere il referendum sull'eutanasia legale. I banchetti sono già op… - CorriereAlpi : Eutanasia legale: tante firme a Belluno per chiedere il referendum -