Eutanasia | il vox tra i cittadini | le motivazioni di chi ha già firmato “libertà di scelta” E gli argomenti di chi | al referendum | voterebbe no

(Di domenica 18 luglio 2021) A margine dei punti di raccolta firme per ilsull’legale promosso dall’associazione Luca Coscioni (ecco perché il fattoquotidiano.it ha deciso di sostenere la campagna) si confrontano le opinioni dei. In prevalenza appaiono i favorevoli: “In particolari condizioni di malattia incurabile e gravemente invalidante, scegliere di porre fine alla sofferenza è un diritto“. Qualcuno si spinge oltre: “Voglio poter disporre liberamente della mia vita e della mia morte senza interferenze dello Stato o della religione”. Alcuni ricordano dolorose esperienze personali: “Di fronte a un familiare che chiede di potersene ...

... in alcune regioni sono state stilate liste di operatori sanitari contrari all', ma c'è ... leader dell'opposizione al governo di centrosinistra, e il partito di estrema destra, hanno ...... come denunciato da Popolari e, hanno già presentato ricorso alla Corte Costituzionale per cancellarla. L'è permessa in Australia, Belgio, Canada, Lussemburgo e nei Paesi Bassi (dove ...