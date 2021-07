+Europa: Bonino torna, Della Vedova confermato segretario (Di domenica 18 luglio 2021) (Adnkronos) – Emma Bonino torna in +Europa: lo ha annunciato durante il secondo congresso nazionale in corso a Roma: “Sono contenta di riprendere la strada con voi. Abbiamo attraversato un periodo brutto, oscuro e di scontro e mi è costato tanto farmi di lato. Ma volevo che la classe dirigente superasse l’impasse”, ha affermato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) (Adnkronos) – Emmain: lo ha annunciato durante il secondo congresso nazionale in corso a Roma: “Sono contenta di riprendere la strada con voi. Abbiamo attraversato un periodo brutto, oscuro e di scontro e mi è costato tanto farmi di lato. Ma volevo che la classe dirigente superasse l’impasse”, ha affermato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

