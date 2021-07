Euro 2020, steward beccati a vendere pass e pettorine a 4.500 sterline (Di domenica 18 luglio 2021) Euro 2020 colpito da un altro scandalo organizzativo. Dopo le gravi negligenze emerse prima e dopo la finale a Wembley tra Italia e Inghilterra, è emerso un giro illecito di pettorine e pass venduti a 4.500 sterline proprio da alcuni steward. Il tutto avveniva tramite una pagina Facebook, denominata “UEFA Face Value Tickets Swap and Sell”. “pass steward disponibile x2 con divisa e pass. Se qualcuno vuole entrare, ho 2 pass e 2 divise e braccialetti per farti entrare e guardare la partita”, uno degli annunci che vi si ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021)colpito da un altro scandalo organizzativo. Dopo le gravi negligenze emerse prima e dopo la finale a Wembley tra Italia e Inghilterra, è emerso un giro illecito divenduti a 4.500proprio da alcuni. Il tutto avveniva tramite una pagina Facebook, denominata “UEFA Face Value Tickets Swap and Sell”. “disponibile x2 con divisa e. Se qualcuno vuole entrare, ho 2e 2 divise e braccialetti per farti entrare e guardare la partita”, uno degli annunci che vi si ...

