Esclusiva | Triestina | bel colpo! Preso il portiere Miguel Martinez

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 18 luglio 2021) Laha chiuso un colpo importante. Sorpassando in extremis la Spal. Si tratta diAngelclasse 1995, svincolatosi dal Catania lo scorso 1 luglio. Si tratta di un colpo importante in quantoè cresciuto nel Real Madrid, ha sicuramente qualità superiori alla Serie C. L’ambiziosaha sorpassato in extremis la concorrenza di diversi club di Serie B, Spal in testa. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.