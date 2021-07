Esclusiva | Reggina | trattativa con il Sassuolo per Adjapong

(Di domenica 18 luglio 2021) Sfumato Zortea (destinato alla Salernitana), lacerca uno specialista di fascia destra e l’ha individuato in Claud, classe 1998, rientrato aldopo la sfortunata esperienza di Lecce caratterizzata da un grave infortunio. Adesso c’è la concreta possibilità di ripartire dallaha un ingaggio importante, ma si sta lavorando per arrivare a una soluzione. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

