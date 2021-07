Esclusiva: Brescia, sarà Ortoli il nuovo direttore sportivo (Di domenica 18 luglio 2021) Armando Ortoli sarà il nuovo direttore sportivo del Brescia. Decisione presa nelle ultimissime ore. Molto presto arriverà l’annuncio ufficiale del club. BOrtoli sarà il nuovo collaboratore tecnico di Cellino, nella speranza di risolvere tutte le incomprensioni che ci sono state recentemente tra il presidente e Pippo Inzaghi. Prende il posto di Roberto Gemmi, che si era dimesso il 9 luglio. Foto: Logo Brescia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021) Armandoildel. Decisione presa nelle ultimissime ore. Molto presto arriverà l’annuncio ufficiale del club. Bilcollaboratore tecnico di Cellino, nella speranza di risolvere tutte le incomprensioni che ci sono state recentemente tra il presidente e Pippo Inzaghi. Prende il posto di Roberto Gemmi, che si era dimesso il 9 luglio. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

