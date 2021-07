Escalante | “Ci dobbiamo abituare agli schemi di Sarri La prossima stagione vorrei giocare di più”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 18 luglio 2021) Il centrocampista della Lazio, Gonzalo, ha parlato così dal ritiro di Auronzo riguardo a mistere i suoidi gioco: “Consi lavora tanto ma siamo felici di questo, impariamo molto da lui. La prima amichevole di ieri è andata bene,assimilare le idee del mister. All’inizio non è stato facile ma piano piano stiamo capendo cosa chiede.fare tutti movimenti diversi, soprattutto a centrocampo, con l’allenamento tutto andrà per il meglio. Vuole che la palla circoli velocemente, cerchiamo di farlo in ogni seduta. Questa prima settimana di lavoro è ...