Elvis Nudo | il figlio di Walter Nudo | sulla strada di Roberto Bolle | ecco cosa fa

Leggi su kronic

(Di domenica 18 luglio 2021) Uno dei figli di, sta percorrendo le orme del grande ballerino. Andiamo a svelare qualche altro dettaglio(Instagram)è nato in Canada, per la precisione a Montreal, città da cui si è spostato da giovane in direzione Italia, terra di origine dei suoi genitori. Dopo aver conseguito il diploma si è trasferito nuovamente, questa volta verso gli Stati Uniti, dove si è recato per inseguire il suo sogno di diventare un attore. Tuttavia il suo esordio nel mondo ...