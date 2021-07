Elmas: «Lavoriamo e siamo contenti. Europeo esperienza bellissima» (Di domenica 18 luglio 2021) Dal ritiro del Napoli, Eljif Elmas si è raccontato in’un intervista, dove ha parlato anche dell’attuale momento del club Eljif Elmas, centrocampista macedone del Napoli, è stato protagonista di un Q&A sui canali social del club azzurro direttamente dal ritiro di Dimaro. Queste le dichiarazioni del numero 7 della formazione partenopea: RITIRO – «I primi giorni di ritiro stanno andando bene: Lavoriamo tanto e siamo contenti». LA NUMERO 7 – «Indossare la maglia numero 7 mi dà molta motivazione perché è stata indossata da calciatori importanti». NAPOLI – «Le cose che mi hanno colpito di più di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Dal ritiro del Napoli, Eljifsi è raccontato in’un intervista, dove ha parlato anche dell’attuale momento del club Eljif, centrocampista macedone del Napoli, è stato protagonista di un Q&A sui canali social del club azzurro direttamente dal ritiro di Dimaro. Queste le dichiarazioni del numero 7 della formazione partenopea: RITIRO – «I primi giorni di ritiro stanno andando bene:tanto e». LA NUMERO 7 – «Indossare la maglia numero 7 mi dà molta motivazione perché è stata indossata da calciatori importanti». NAPOLI – «Le cose che mi hanno colpito di più di ...

Advertising

napolista : Il centrocampista ha parlato ai tifosi da Dimaro: «Il mio ricordo più bello in azzurro? La vittoria in Coppa Italia… - NCN_it : #ELMAS: «A #DIMARO LAVORIAMO TANTO E SIAMO CONTENTI. LA MAGLIA NUMERO 7 MI DÀ MOTIVAZIONE. SUI TIFOSI...» #Napoli - sscalcionapoli1 : Elmas: “Lavoriamo tanto, siamo contenti a Dimaro! Coppa Italia il ricordo più bello, la ‘7’ mi motiva”… - leone1995201925 : RT @TheNapoliZone: ??| Elmas tramite @sscnapoli : “Lavoriamo tanto, siamo contenti a #Dimaro! Coppa Italia il ricordo più bello, la '7' mi m… - ilnapolionline : Elijf Elmas: 'A Dimaro lavoriamo tanto e siamo contenti. Vi dico il momento mio più bello in azzurro' -… -