Elezioni a Siena, “Italia Viva con Letta? Confronto aperto” (Di domenica 18 luglio 2021) “Con il Pd c’è un Confronto aperto. Due giorni fa il nostro consigliere regionale, Stefano Caramelli, ha parlato con Enrico Letta e vedremo nei prossimi giorni se ci saranno le condizioni politiche per sostenere la sua candidatura”. Così Nicola Danti, europarlamentare toscano di Italia Viva, risponde all’Adnkronos in merito al possibile appoggio di Iv alla candidatura del segretario dem alle suppletive nel collegio di Siena. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) “Con il Pd c’è un. Due giorni fa il nostro consigliere regionale, Stefano Caramelli, ha parlato con Enricoe vedremo nei prossimi giorni se ci saranno le condizioni politiche per sostenere la sua candidatura”. Così Nicola Danti, europarlamentare toscano di, risponde all’Adnkronos in merito al possibile appoggio di Iv alla candidatura del segretario dem alle suppletive nel collegio di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

borghi_claudio : Ecco... da oggi io ho un sogno in più. #Siena non è uno #scendiletta Elezioni suppletive a Siena, Letta corre pe… - infoitinterno : Elezioni a Siena, 'Italia Viva con Letta? Confronto aperto' - antongiuliobua : RT @GianniCuperIoPD: La linea progressista è chiara: boicottiamo Letta, perdiamo il collegio di Siena, andiamo a congresso, andiamo a elezi… - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: Italia viva vota per Letta? Librandi è in imbarazzo totale #gianfrancolibrandi #italiaviva #enricoletta #iltempoquotidiano h… - LucaErma : RT @GianniCuperIoPD: La linea progressista è chiara: boicottiamo Letta, perdiamo il collegio di Siena, andiamo a congresso, andiamo a elezi… -