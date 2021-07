Egitto | liberata l’attivista Esraa Abdel-Fattah | simbolo della rivoluzione del 2011

(Di domenica 18 luglio 2021) La giornalista e attivista egiziana, uno dei simbolidel, è stata rilasciata dopo quasi 22 mesi di detenzione preventiva. Lo ha annunciato il suo avvocato Khaled Ali. Nel 2008, all’iniziomobilitazione di proteste di massa che avrebbe portato al rovesciamento del presidente Hosni Mubarak tre anni dopo,ha creato la pagina Facebook ‘6 aprile’ a sostegno dei lavoratori in sciopero e per chiedere riforme politiche. Nell’ottobre del 2019 è stato arrestata ...

AGI - Le autorità giudiziarie hann o rilasciato Esraa Abdelfatah, una delle attiviste più importanti del Paese . Quarantatreenne, una dei volti più importanti della rivoluzione egiziana del 2011, ...La giornalista e attivista egiziana Esraa Abdel - Fattah, uno dei simboli della rivoluzione del 2011, è stata rilasciata dopo quasi 22 mesi di detenzione preventiva. Lo ha annunciato il suo avvocato ...Non avrebbe mai dovuto mettere piede in carcere, ma la gioia di essere stata liberata è tanta. Israa Abdel-Fattah, attivista per i diritti umani, è stata ...Oltre alla 48enne giornalista simbolo della rivoluzione di piazza Tahrir, in carcere dal 2019, liberati anche lo scrittore Yamal al Yaml e il vicepresidente del partito Alleanza del popolo socialista, ...