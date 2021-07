Egitto | libera la giornalista simbolo della rivoluzione del 2011

(Di domenica 18 luglio 2021) L'attivista Esraa Abdel - Fattah scarcerata dopo quasi due anni. Aveva la pagina Facebook '6 aprile' a sostegno dei lavoratori in sciopero e per chiedere riforme politiche

Advertising

No_Islam_ : L'#Egitto libera giornalisti ed attivisti prò islamismo terroristico, prima della schifosissima 'festa' che vede l'… - PatriziaCaronna : RT @Agenzia_Italia: L'Egitto libera l'attivista Esraa Abdelfatah dopo due anni - finocchiarocarm : L'Egitto libera l'attivista Esraa Abdelfatah dopo due anni - contribuenti : L'Egitto libera l'attivista Esraa Abdelfatah dopo due anni - v3rd3acqua : RT @Agenzia_Italia: L'Egitto libera l'attivista Esraa Abdelfatah dopo due anni -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto libera

AGI - Agenzia Italia

L'attivista Esraa Abdel - Fattah scarcerata dopo quasi due anni. Aveva la pagina Facebook '6 aprile' a sostegno dei lavoratori in sciopero e per chiedere riforme politiche... arrestata nel novembre 2019 e rilasciata tre mesi fa, ha confermato sul suo account Facebook che adesso Abdelfatah è '' a casa sua. Esraa, che è tra i fondatori del Movimento 6 aprile, insieme ...Non avrebbe mai dovuto mettere piede in carcere, ma la gioia di essere stata liberata è tanta. Israa Abdel-Fattah, attivista per i diritti umani, è stata ...Oltre alla 48enne giornalista simbolo della rivoluzione di piazza Tahrir, in carcere dal 2019, liberati anche lo scrittore Yamal al Yaml e il vicepresidente del partito Alleanza del popolo socialista, ...