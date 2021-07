“È stata aggredita!”. Victoria dei Maneskin, il brutto episodio dopo il concerto (Di domenica 18 luglio 2021) Potrebbe essere stata importunata Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin. Sembra che la ragazza sia stata vittima di un’aggressione a sfondo sessuale da parte di un “fan” ubriaco. La molestia ai danni dell’artista romana, di origini danesi, l’hanno raccontata nei dettagli alcuni fan tedeschi, presenti al momento del fattaccio. Precisiamo fin da subito che, almeno per il momento, la diretta interessata non ha fatto alcun riferimento a quanto (sarebbe) accaduto. Almeno in queste ore, l’artista ha sui suoi profili social solo ed esclusivamente i riferimenti a I Wanna be your slave, il più recente singolo del gruppo. ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 18 luglio 2021) Potrebbe essereimportunataDe Angelis, la bassista dei. Sembra che la ragazza siavittima di un’aggressione a sfondo sessuale da parte di un “fan” ubriaco. La molestia ai danni dell’artista romana, di origini danesi, l’hanno raccontata nei dettagli alcuni fan tedeschi, presenti al momento del fattaccio. Precisiamo fin da subito che, almeno per il momento, la diretta interessata non ha fatto alcun riferimento a quanto (sarebbe) accaduto. Almeno in queste ore, l’artista ha sui suoi profili social solo ed esclusivamente i riferimenti a I Wanna be your slave, il più recente singolo del gruppo. ...

Aquila6811 : RT @RollingStoneita: Secondo alcuni fan, la bassista era stata aggredita da un uomo in Germania. Lei ha risposto su Instagram: «Non è succe… - RollingStoneita : Secondo alcuni fan, la bassista era stata aggredita da un uomo in Germania. Lei ha risposto su Instagram: «Non è su… - SimbariLuca : #victoriadeangelis dei #Maneskin è stata aggredita da un fan ubriaco in #Germania Era in compagnia di Damiano, Eth… - sonoilae : @cloe_rove @FormOfBe1 certo, l'ho appena detto se leggi l'ultimo commento, guardando ieri velocemente le prime cita… - fortiefragilii : @matildegardelli è stata aggredita ma non ho capito in che modo -