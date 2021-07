Dybala e il rinnovo di contratto: la Juve ha altre priorità (Di domenica 18 luglio 2021) TORINO - La lunga marcia della Joya. Per riprendersi la Juve e per rinnovare il contratto. Dybala vuole un rilancio in grande stile, dopo la scorsa annata da dimenticare e quindi ha deciso di partire ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 luglio 2021) TORINO - La lunga marcia della Joya. Per riprendersi lae per rinnovare ilvuole un rilancio in grande stile, dopo la scorsa annata da dimenticare e quindi ha deciso di partire ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, Allegri e #Dybala già a colloquio: la partita per il rinnovo è iniziata - forumJuventus : GdS: 'Allegri e Dybala già a colloquio: la partita per il rinnovo è iniziata. L'agente dell’argentino è atteso a To… - DiMarzio : #Juventus | Priorità al rinnovo di #Dybala - Gabri_Juventus : #Dybala ha ricevuto molti complimenti dallo staff di Allegri per la condizione con cui si è presentato in ritiro al… - CorSport : #Dybala e il rinnovo di contratto: la #Juve ha altre priorità?? -