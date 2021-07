Due cani bagnino evitano il dramma a Palinuro: salvata una 15enne in balìa delle onde (Di domenica 18 luglio 2021) Un salvataggio che può rendere orgoglioso chi ha addestrato questi animali. Due cani bagnino hanno combattuto tra le onde per salvare una ragazza di 15 anni trascinata al largo dalla corrente. Igor e ... Leggi su globalist (Di domenica 18 luglio 2021) Unggio che può rendere orgoglioso chi ha addestrato questi animali. Duehanno combattuto tra leper salvare una ragazza di 15 anni trascinata al largo dalla corrente. Igor e ...

