(Di domenica 18 luglio 2021) Isullepenalizzano il cittadino-utente e vanno rimborsati: occorre aprire una riflessione su questo. E’ quanto si augura Giovanni, deputato di FdI, dopo i 16 chilometri di coda che si sono formati in autostrada nei pressi di Firenze. “Uno inaccettabile per gli– afferma– che merita una riflessione approfondita tanto più dopo l’ingresso della società concessionaria nell’alveo delle società di Stato. Va poi detto con chiarezza che è giunta l’ora che leno automobilisti e ...

Advertising

SecolodItalia1 : Donzelli (FdI): è ora che Autostrade rimborsi gli utenti colpiti dai disservizi, basta annunci ad effetto… - Profilo3Marco : RT @vocedelpatriota: Autostrade, Donzelli (FdI): “Rimborsare utenti colpiti da disservizi” - Pedro69280970 : RT @vocedelpatriota: Autostrade, Donzelli (FdI): “Rimborsare utenti colpiti da disservizi” - manu_etoile : RT @vocedelpatriota: Autostrade, Donzelli (FdI): “Rimborsare utenti colpiti da disservizi” - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Autostrade, Donzelli (FdI): “Rimborsare utenti colpiti da disservizi” -

Ultime Notizie dalla rete : Donzelli FdI

FirenzeToday

"Proprio mentre gli automobilisti e i camionisti erano imbottigliati in 16 chilometri di coda, - sottolinea- Autostrade per l'Italia lanciava su Instagram un video pubblicitario a pagamento ...- aggiunge- Servono meno chiacchiere e più manutenzioni di ponti e viadotti, meno annunci e migliore gestione delle tratte senza bloccarle a causa di lavori mal programmati e mal gestiti'. .Firenze: "Il disservizio fatto registrare da Autostrade per l’Italia nei pressi di Firenze, con oltre 16 chilometri di coda, è inaccettabile per gli utenti e merita una riflessione approfondita tanto ...Da settembre l’università deve tornare in presenza: è questo l’obiettivo della ministra dell’Università, Maria Cristina Messa.