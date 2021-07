Docenti non vaccinati, trasporti e classi pollaio: tutti i nodi della scuola a due mesi dalla prima campanella che il governo vuole in presenza (Di domenica 18 luglio 2021) A sessanta giorni dalla prima campanella regna sovrana la confusione nel mondo della scuola. Se fino a qualche giorno fa fonti governative e lo stesso Comitato tecnico scientifico confermavano la necessità di mascherine in classe e distanziamento di un metro da bocca a bocca, ora, improvvisamente, gli stessi esperti hanno sul tavolo una bozza di parere (che Ilfattoquotidiano.it ha potuto visionare) pronta da inviare a viale Trastevere nella quale autorizzano la deroga alla seconda norma. Nel verbale c’è scritto: “Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) A sessanta giorniregna sovrana la confusione nel mondo. Se fino a qualche giorno fa fonti governative e lo stesso Comitato tecnico scientifico confermavano la necessità di mascherine in classe e distanziamento di un metro da bocca a bocca, ora, improvvisamente, gli stessi esperti hanno sul tavolo una bozza di parere (che Ilfattoquotidiano.it ha potuto visionare) pronta da inviare a viale Trastevere nella quale autorizzano la deroga alla seconda norma. Nel verbale c’è scritto: “Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, ...

