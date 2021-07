Diretta Napoli - Bassa Anaunia | ore 17 30 | la formazione ufficiale degli azzurri

(Di domenica 18 luglio 2021) DIMARO - Tutto pronto per la prima uscita stagionale del nuovodi Luciano Spalletti . Gliaffronteranno, alle 17.30 in amichevole a Dimaro la, squadra del campionato ...

Segui live sul nostro sito ladella gara trae Bassa Anaunia.(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Probabili formazioniBassa Anaunia/ Spazio per Idasiak tra i pali azzurri?SAMPDORIA NUOVA CAMUNIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA ...Quarto giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri scenderanno ... Alle 17:30 ci sarà il fischio d'inizio e potrete seguire la diretta testuale su Calciomercato.com.DIMARO - Il Napoli affronta in amichevole la Bassa Anaunia, primo test del pre campionato. Ecco la diretta testuale di "Napoli Magazine". IL TABELLINO NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koul ...