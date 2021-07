DIRETTA F1, GP Gran Bretagna 2021 LIVE: Ferrari da sogno! Leclerc primo, sesto Sainz! Penalità Hamilton (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: L’INCIDENTE TRA VERSTAPPEN E Hamilton 14° giro/52 Ferrari pazzesca, Leclerc resta al comando con 1?8 di vantaggio su Hamilton. 13° giro/52 Perez, che era ultimo, è già 12°. Dovrebbe risalire con facilità fino alla settima piazza, dopo non sarà facile andare ancora più su. 12° giro/52 Ricordiamo che Hamilton dovrà scontare una Penalità di 10 secondi dopo l’incidente che ha messo fuori dai giochi Verstappen. 12° giro/52 Sainz a 1?7 da Ricciardo, possibile che attenda il gioco dei pit-stop per provare ad ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: L’INCIDENTE TRA VERSTAPPEN E14° giro/52pazzesca,resta al comando con 1?8 di vantaggio su. 13° giro/52 Perez, che era ultimo, è già 12°. Dovrebbe risalire con facilità fino alla settima piazza, dopo non sarà facile andare ancora più su. 12° giro/52 Ricordiamo chedovrà scontare unadi 10 secondi dopo l’incidente che ha messo fuori dai giochi Verstappen. 12° giro/52 Sainz a 1?7 da Ricciardo, possibile che attenda il gioco dei pit-stop per provare ad ...

SkySportF1 : ? CONTATTO LH44-SUPER MAX (2/52 ??) ?? Leclerc ne approfitta, safety car in pista IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? LECLERC RIPARTE DALLA POLE (3/52??) ? Dopo la bandiera rossa IL LIVE ? - ArmandaGelsomin : RT @fanpage: Dieci secondi di penalità per Lewis Hamilton al #BritishGP dopo il contatto con Verstappen #silverstone - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ?? LECLERC RIPARTE DALLA POLE (3/52??) ? Dopo la bandiera rossa IL LIVE ? - ReTwitStorm_ita : RT @fanpage: Dieci secondi di penalità per Lewis Hamilton al #BritishGP dopo il contatto con Verstappen #silverstone -