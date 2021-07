DIRETTA F1, GP Gran Bretagna 2021 LIVE: alle 16.00 la gara, sogno podio per la Ferrari (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 Invece, se guardiamo all’autodromo di Silverstone, il pilota capace di imporsi con la posizione di partenza più sfavorevole è Emerson Fittipaldi, che nel 1975 trionfò a dispetto del 7° slot in griglia. 15.49 Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio di Gran Bretagna è Carlos Reutemann, che nel 1978 a Brands Hatch si impose partendo dall’8° posto. 15.48 A Silverstone, in 20 occasioni (36,4%) il vincitore è partito dalla pole position e per 36 volte (65,4%) è scattato dalla prima o dalla seconda casella. 15.47 Nel GP di Gran ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.51 Invece, se guardiamo all’autodromo di Silverstone, il pilota capace di imporsi con la posizione di partenza più sfavorevole è Emerson Fittipaldi, che nel 1975 trionfò a dispetto del 7° slot in griglia. 15.49 Il pilota peggio qualificato ad aver vinto ilPremio diè Carlos Reutemann, che nel 1978 a Brands Hatch si impose partendo dall’8° posto. 15.48 A Silverstone, in 20 occasioni (36,4%) il vincitore è partito dalla pole position e per 36 volte (65,4%) è scattato dalla prima o dalla seconda casella. 15.47 Nel GP di...

