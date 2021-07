Dietrofront di Johnson travolto dalle polemiche | starà in isolamento dopo il contatto con il ministro positivo

(Di domenica 18 luglio 2021) Andrà in quarantena il premier britannico Borisaver avuto contatti con ildella Salute Sajid Javid, risultatoal Covid ieri. Il premier non parteciperà al “programma pilota” del servizio sanitario che, invece dell’, prevede un test quotidiano, come aveva annunciato in un primo momento. Così anche il cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak. Lo conferma Downing Street. Intanto il contagio nel governo britannico non sembra frenare il piano di riaperture, che prevede, per domani 19 luglio, il «giorno della libertà», con il via libera di tutti i locali notturni e ...

Critiche e- Molte critiche e gli attacchi dell'opposizione laburista per la decisione di Borisdi non mettersi in isolamento. 'A molti sembrerà che c'è una regola esclusiva per ...Critiche e- Molte critiche e gli attacchi dell'opposizione laburista per la decisione di Borisdi non mettersi in isolamento. 'A molti sembrerà che c'è una regola esclusiva per ...Johnson e Sunak avrebbero comunque ridotto allo stretto indispensabile la loro attività fuori casa. Ora, però, il dietrofront, reso noto sempre da Downing Street. «Nonostante il progetto pilota di ...Il premier britannico, criticato dai laburisti, decide di non seguire il programma sperimentale che gli consentirebbe di continuare a lavorare come sempre sottoponendosi a test quotidiani. Ma non camb ...