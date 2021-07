Dietrofront di Johnson | farà la quarantena dopo il contatto con il ministro della Salute positivo

(Di domenica 18 luglio 2021) Il primobritannico Borisfa marcia indietro e comunica che andrà inessere entrato incon ilSajid Javid, isolandosi nella residenza del premier a Chequers.E non parteciperà quindi al ‘programma pilota’ del servizio sanitario che invece dell’isolamento prevede test quotidiano, come aveva annunciato in un primo momento. Così anche il cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak. Lo conferma Downing Street. L’annuncio dell’adesione al programma pilota aveva scatenato una serie di polemiche, alla ...

No al progetto pilota dopo le polemiche.per il primo ministro britannico Boris: andrà in isolamento in seguito al contatto con il ministro della Salute Sajid Javid risultato positivo al Covid. BoJo non aderirà dunque, ...Labour contro: privilegiato evita isolamento vedi anche Covid, viaggi all'estero, Farnesina: rischio quarantena e isolamento La scelta iniziale die Sunak aveva suscitato l'immediata ...(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Il primo ministro britannico Boris Johnson fa marcia indietro e comunica che andrà in quarantena, dopo essere entrato in contatto con il ministro della Salute Sajid Javid ...Il premier britannico, criticato dai laburisti, decide di non seguire il programma sperimentale che gli consentirebbe di continuare a lavorare come sempre sottoponendosi a test quotidiani. Ma non camb ...