(Di domenica 18 luglio 2021) Quasi in via di estinzione, ma pur sempre preziosi e aristocratici. Parliamo dei più classicidelmotore, vere e proprie opere d'arte in miniatura diventate icone nelmobilistico. Nati nella prima metà del XX Secolo come decorazioni poste sul tappo del radiatore, all'epoca collocato sulla sommità della calandra, i loghi a tre dimensioni e le mascotte hanno fatto la storia di importanti brand europei, per poi essere sempre meno utilizzati sulleattuali. Del resto, dettagli così vistosamente classici non possono trovare facile collocazione sulle moderne carrozzerie dei nostri ...

Advertising

lasconcertata : RT @casino90210: @RizzoGiov @4everAnnina Il vaccino è uno strumento discriminatorio e nazista ha 80 anni e non lo hanno certo creato ora ,… - viaggiareonthe1 : Design - Gli storici ornamenti da cofano delle auto di lusso europee FOTO GALLERY - dinoadduci : Design - Gli storici ornamenti da cofano delle auto di lusso europee FOTO GALLERY - Sakurauchi_Hime : RT @casino90210: @RizzoGiov @4everAnnina Il vaccino è uno strumento discriminatorio e nazista ha 80 anni e non lo hanno certo creato ora ,… - casino90210 : @errepossa @tempoweb Esatto la stessa cosa gli hanno solo cambiato nome e design ma a la stessa m@@@a nazista e r… -

Ultime Notizie dalla rete : Design Gli

Quattroruote

Quasi in via di estinzione, ma pur sempre preziosi e aristocratici. Parliamo dei più classici ornamenti del cofano motore , vere e proprie opere d'arte in miniatura diventate icone nelautomobilistico. Nati nella prima metà del XX Secolo come decorazioni poste sul tappo del radiatore, all'epoca collocato sulla sommità della calandra, i loghi "a tre dimensioni" e le mascotte ...Pensiamo a Walter White: lui sceglie di delinquere epiace. Tutti alla fine fanno il tifo per ... Poi per carità, ho l'ossessione per l'architettura, per il, ognuno ha le sue passioni. Io amo ...Un mondo minuscolo che nasconde meraviglie. Sembra l'incipit di un film dello Studio Ghibli, invece è la premessa narrativa di Stonefly, un potenziale gioiellino purtroppo appannato da alcuni importan ...Dalla Stella della Mercedes-Benz alla Flying B della Bentley, ecco alcune curiosità su queste preziose decorazioni ...