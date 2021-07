Dentro il bestiario necessario della Wimbledon dell'editoria (Di domenica 18 luglio 2021) A ripensarci bene, e anche dopo averlo riletto rapidamente e a tratti, ma per fortuna inutilmente, allo scopo di coglierne un filo intellegibile, “Cose da fare a Francoforte quando sei morto”, non è che la dimostrazione tangibile della tesi della nonna di Matteo Codignola, editor Adelphi noto agli appassionati per aver portato Mordecai Richler nell’Italia dilaniata dalle guerre dì civiltà post 11/9 e noto a chi lo conosce per una passione mistica per Roger Federer. “Una mia nonna diceva che a parte Erodoto e Tacito tutto il resto erano balle di pastori analfabeti”, enuncia Codignola e il suo delizioso libro (con copertina ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 luglio 2021) A ripensarci bene, e anche dopo averlo riletto rapidamente e a tratti, ma per fortuna inutilmente, allo scopo di coglierne un filo intellegibile, “Cose da fare a Francoforte quando sei morto”, non è che la dimostrazione tangibiletesinonna di Matteo Codignola, editor Adelphi noto agli appassionati per aver portato Mordecai Richler nell’Italia dilaniata dalle guerre dì civiltà post 11/9 e noto a chi lo conosce per una passione mistica per Roger Federer. “Una mia nonna diceva che a parte Erodoto e Tacito tutto il resto erano balle di pastori analfabeti”, enuncia Codignola e il suo delizioso libro (con copertina ...

Dentro il bestiario necessario della Wimbledon dell'editoria L'HuffPost Dentro il bestiario necessario della Wimbledon dell'editoria Matteo Codignola in "Cose da fare a Francoforte quando sei morto" (Adelphi) racconta dinamiche e aneddoti della Buchmesse, al di là di ogni retorica ...

