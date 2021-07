Demi Moore e Kate Moss: da muse beauty anni ’90 a icone age positivity (Di domenica 18 luglio 2021) Demi Moore e le sue tre figlie, Rumer, Scout e Tallulah, appaiono serene e bellissime immortalate negli scatti fotografici per la campagna della nuova collezione swimwear del brand Andie Swim. È stata l’attrice a postare alcuni scatti sulla sua pagina Instagram. La prima cosa che viene in mente guardando le foto, in qualche modo dolci e sexy allo stesso tempo, è WOW: ci sono quattro donne dai 27 ai quasi 58 anni in bikini e costumi interi che appaiono splendide. Rappresentano due generazioni, ma non esiste confronto. La madre Demi Moore si mostra senza trucco in forma smagliante così come le figlie trentenni o giù di lì, appare rilassata e in pace con sé stessa. Lei è tra le star che abbracciano la filosofia age positivity che anche a Hollywood prende sempre più piede. Leggi su vanityfair (Di domenica 18 luglio 2021) Demi Moore e le sue tre figlie, Rumer, Scout e Tallulah, appaiono serene e bellissime immortalate negli scatti fotografici per la campagna della nuova collezione swimwear del brand Andie Swim. È stata l’attrice a postare alcuni scatti sulla sua pagina Instagram. La prima cosa che viene in mente guardando le foto, in qualche modo dolci e sexy allo stesso tempo, è WOW: ci sono quattro donne dai 27 ai quasi 58 anni in bikini e costumi interi che appaiono splendide. Rappresentano due generazioni, ma non esiste confronto. La madre Demi Moore si mostra senza trucco in forma smagliante così come le figlie trentenni o giù di lì, appare rilassata e in pace con sé stessa. Lei è tra le star che abbracciano la filosofia age positivity che anche a Hollywood prende sempre più piede.

