Ddl Zan, Renzi rilancia il patto con la destra e attacca il Pd: “Sono loro i no-Zan”. Per la Lega solo parole al miele: “Enorme passo avanti” (Di domenica 18 luglio 2021) Sul ddl Zan il pronostico di Matteo Renzi è questo: “Nelle prossime ore Letta sarà costretto ad una marcia indietro evidente”. L’analisi, invece, è questa: “Qualcuno nel Pd pensa di utilizzare questa battaglia in vista delle amministrative”. La proposta, infine, è questa: “I capigruppo di maggioranza del Senato coinvolgano quelli della Camera per stabilire assieme un cronoprogramma stringente: si approva la legge Zan con le modifiche concordabili e al tempo stesso alla Camera si impegnino subito a calendarizzare la terza e ultima lettura. Il prima possibile”. Insomma: il messaggio di Italia Viva al centrosinistra e al M5s, attraverso un’intervista alla Stampa, è “fidatevi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Sul ddl Zan il pronostico di Matteoè questo: “Nelle prossime ore Letta sarà costretto ad una marcia indietro evidente”. L’analisi, invece, è questa: “Qualcuno nel Pd pensa di utilizzare questa battaglia in vista delle amministrative”. La proposta, infine, è questa: “I capigruppo di maggioranza del Senato coinvolgano quelli della Camera per stabilire assieme un cronoprogramma stringente: si approva la legge Zan con le modifiche concordabili e al tempo stesso alla Camera si impegnino subito a calendarizzare la terza e ultima lettura. Il prima possibile”. Insomma: il messaggio di Italia Viva al centrosinistra e al M5s, attraverso un’intervista alla Stampa, è “fidatevi ...

Advertising

Corriere : Capanna: «Ddl Zan è inutile, crea nuovi reati e non nuovi diritti» - FratellidItalia : ?? Ddl Zan: transizione di genere per i bambini? Guardate con che coraggio la sinistra tenta di negare anche l’evide… - fattoquotidiano : Ddl Zan, il videoblob sul peggio del dibattito in Aula: da “Come fare leggi per i ciccioni” a “peggio del fascismo”… - Nicola23453287 : RT @MT_Meli_: Il PD è il partito che, da un lato, si straccia le vesti per il DDL Zan; dall’altro è quel partito che, impiccatosi al nome d… - IVBrescia : RT @ItaliaViva: 'La mia proposta per sbloccare il ddl Zan: un patto per fissare tempi e modifiche'. L'intervista di @matteorenzi su @LaStam… -