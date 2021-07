Ddl Zan, il videoblob sul peggio del dibattito in Aula: da “Come fare leggi per i ciccioni” a “peggio del fascismo”. Ecco con chi vuole dialogare Renzi (Di domenica 18 luglio 2021) Il dibattito al Senato sul ddl Zan può considerarsi, a tutti gli effetti, un déjà vu della convulsa discussione sulle Unioni Civili di 5 anni fa, quando lo spauracchio della ‘stepchild adoption’, declinato verbalmente nelle più fantasiose versioni (da ‘steppodoccio’ a ‘stepciaild appiscion’ e ‘utero in locazione’), turbò in modo intenso gli animi del centrodestra. Il copione del 2016 si replica anche in questi tre giorni di passione, dove il bubbone maligno centrale è l’ideologia gender (o ‘ghender’, Come puntualizza in un empito di purismo british la senatrice della Lega Raffaella Fiormaria Marin), ma anche le varie sessualità (“cangianti, mutevoli o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Ilal Senato sul ddl Zan può considerarsi, a tutti gli effetti, un déjà vu della convulsa discussione sulle Unioni Civili di 5 anni fa, quando lo spauracchio della ‘stepchild adoption’, declinato verbalmente nelle più fantasiose versioni (da ‘steppodoccio’ a ‘stepciaild appiscion’ e ‘utero in locazione’), turbò in modo intenso gli animi del centrodestra. Il copione del 2016 si replica anche in questi tre giorni di passione, dove il bubbone maligno centrale è l’ideologia gender (o ‘ghender’,puntualizza in un empito di purismo british la senatrice della Lega Raffaella Fiormaria Marin), ma anche le varie sessualità (“cangianti, mutevoli o ...

