Danimarca | è morto Kurt Westergaard | autore delle vignette su Maometto

(Di domenica 18 luglio 2021) L'artista danese, famoso per aver disegnato una caricatura del profetache nel 2005 scatenò violente rivolte in diversi paesi musulmani, èall'età di 86 anni. A dare al ...

Agenzia ANSA

Westergaard ènel sonno dopo una lunga malattia. L'illustratore è l'autore del più famoso dei ...di protesta a Copenaghen e proteste degli ambasciatori dei Paesi musulmani in. La rabbia ...A dare al notizia è stata la famiglia: il fumettista ènel sonno dopo una lunga malattia. Il suo disegno controverso mostrava il profeta con un turbante a forma di bomba.L'artista danese Kurt Westergaard, famoso per aver disegnato una caricatura del profeta Maometto che nel 2005 scatenò violente rivolte in diversi paesi musulmani, è morto all'età di 86 anni. A dare al ...L'artista danese Kurt Westergaard, famoso per aver disegnato una caricatura del profeta Maometto che ha scatenato violente rivolte in alcuni Paesi musulmani, è morto all'età di 86 anni, secondo quanto ...