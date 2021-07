Dalot: “Meglio vincere il Mondiale che la Champions League” (Di domenica 18 luglio 2021) Diogo Dalot ha parlato in diretta su Instagram sul profilo di Onefootball, svelando alcune sue preferenze. Il portoghese tornerà al Milan? Leggi su pianetamilan (Di domenica 18 luglio 2021) Diogoha parlato in diretta su Instagram sul profilo di Onefootball, svelando alcune sue preferenze. Il portoghese tornerà al Milan?

Ex Milan, Dalot: "Meglio una Coppa del Mondo che una Champions League" Diogo Dalot, ex terzino rossonero rientrato al Manchester United dopo il prestito al Milan, è intervenuto sul profilo Instagram di Onefootball. Il terzino portoghese ha risposto ad una serie ...

