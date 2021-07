Dalla Francia: ritorno di fiamma tra Icardi e la Juve. Tutto dipende da Ronaldo (Di domenica 18 luglio 2021) Secondo L’Equipe si sarebbe verificato un ritorno di fiamma tra Mauro Icardi e la Juventus. I colleghi d’oltralpe, infatti, riferiscono che la Vecchia Signora sarebbe fortemente interessata all’acquisto del centravanti argentino, un pallino dei bianconeri già da diverso tempo. Lo snodo cruciale della vicenda sarebbe il futuro di Cristiano Ronaldo. Se il portoghese dovesse lasciare il Piemonte, l’ex Inter diventerebbe molto più che un’idea. Foto: Twitter Icardi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021) Secondo L’Equipe si sarebbe verificato unditra Mauroe lantus. I colleghi d’oltralpe, infatti, riferiscono che la Vecchia Signora sarebbe fortemente interessata all’acquisto del centravanti argentino, un pallino dei bianconeri già da diverso tempo. Lo snodo cruciale della vicenda sarebbe il futuro di Cristiano. Se il portoghese dovesse lasciare il Piemonte, l’ex Inter diventerebbe molto più che un’idea. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

