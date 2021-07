Da rifiuto a risorsa: in Costa d’Avorio gli scarti del cacao diventano energia elettrica (Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 lug – La Costa d’Avorio è il più grande produttore al mondo di cacao. Come ogni prodotto dell’agricoltura, anch’esso produce tuttavia degli scarti che, se non trattati in maniera corretta, possono creare problemi di natura ambientale. Adesso però qualcuno ha avuto la brillante idea di usare questi scarti di lavorazione per alimentare una centrale a biomasse. Risolvendo così due problemi in uno: quello dell’accesso all’energia elettrica e quello della tutela dell’ecosistema. In Costa d’Avorio gli scarti del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 lug – Laè il più grande produttore al mondo di. Come ogni prodotto dell’agricoltura, anch’esso produce tuttavia degliche, se non trattati in maniera corretta, possono creare problemi di natura ambientale. Adesso però qualcuno ha avuto la brillante idea di usare questidi lavorazione per alimentare una centrale a biomasse. Risolvendo così due problemi in uno: quello dell’accesso all’e quello della tutela dell’ecosistema. Inglidel ...

