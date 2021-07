Cuba resiste". Grillo si schiera con il regime

Advertising

beppe_grillo : Condivido con voi la lettera di #FreiBetto su #Cuba e gli avvenimenti di questi giorni. - HuffPostItalia : 'Cuba resiste'. Beppe Grillo si schiera con il regime. E Conte? - DCM_online : Frei Betto: “Cuba resiste!” - infoitinterno : L’appoggio di Grillo al regime cubano: «Cuba resiste» - Corriere : «Cuba resiste» : il post di Beppe Grillo in favore del regime dell’Avana -

Ultime Notizie dalla rete : Cuba resiste

Sui fatti diha preso posizione Beppe Grillo . Ma, anziché schierarsi col popolo in ginocchio, ha preso le parti del regime rilanciando sul proprio blog la lettera di Frei Betto, teologo e ...Il post del fondatore del M5S si titola '', mentre nel testo il teologo si schiera dalla parte del governo dell'Avana, ricordando che 'la Rivoluzione' a'vi assicurerà tre diritti ...Il garante del Movimento condivide sul suo blog una lettera pro Havana di Frei Betto, politico e teologo brasiliano «La rivoluzione vi garantirà tre diritti umani fondamentali» ...Oggi Beppe grillo sul suo blog elogia il regime comunista di Cuba. Grillo sta col regime. Betto, attualmente consulente del governo cubano per l'esecuzione del Piano per la sovranità alimentare e l'ed ...