Cristiano Ronaldo su Instagram scrive: "giorno della decisione". Tifosi in apprensione (Di domenica 18 luglio 2021) Cristiano Ronaldo è tornato a scrivere sul suo profilo Instagram lasciando perplessi i Tifosi bianconeri: "giorno della decisione" titola il post di CR7 con tanto di faccina dubbiosa. Il vice presidente Pavel Nedved nelle scorse ore ha anticipato che Ronaldo sarebbe giunto a Torino attorno al 25 luglio, escludendo che per lui ci fossero trattative con altri club. Tuttavia il post del portoghese sembra fare pensare che non tutto sia già definito. Tant'è che circola l'ipotesi di un possibile scambio con Icardi con l'ex Inter pronto ad ...

